Después de 5 años, Cuitláhuac García sigue culpando al pasado

Al dar mensaje correspondiente a su comparecencia ante el Congreso del Estado, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció la ampliación del Centro de Cancerología (CECAN) con la compra de tres aceleradores lineales y la construcción del área en donde operarán para 2024.

En su rendición de cuentas, el Ejecutivo lamentó las críticas de la oposición, acusando que no reconocen las obras construidas por su administración, entre estas la inversión de 50 millones de pesos para la reconstrucción de la carretera a Texcatepec.

Sobre este municipio, situado en la zona norte de la entidad, García Jiménez señaló que "la mayoría de la oposición ni siquiera conoce dónde queda o cómo llegar".

DESTACA INVERSIÓN DE MIL 932 MDP

García Jiménez además destacó la inversión de más de mil 932 millones de pesos en infraestructura carretera, entre estas la construcción del camino de Tlachichilco a Zacualpan con una inversión de casi 90 millones de pesos, además de la la rehabilitación de la carretera de Zontecomatlán a Ilamatlán con una inversión de 45 millones de pesos.

En cuanto a las altas montañas, en la región de Zongolica se invirtieron 52 millones de pesos con la pavimentación de la carretera de Acultzingo a Soledad Atzompa y otros 38 millones de pesos en la misma carretera, para beneficiar a otros 4 municipios de la región, para llegar a un total de 90 millones de inversión.

Mientras que, en el sur, el Gobierno invierte 94 millones de pesos en la carretera a Playa Vicente, además del puente del Maguey de la cabecera del municipio de José Azueta, para atravesar el río Tesechoacán.

García Jiménez además citó la construcción de dos puentes vehiculares en la carretera Xalapa-Veracruz, el de Lázaro Cárdenas y el de Las Trancas, y ofreció que para 2024 se cumplirá con la obras de ampliación de carriles en los puntos en que se hacen unos nudos en las horas pico.

REPROCHES A LA OPOSICIÓN

El Gobernador aprovechó su mensaje para lanzar críticas a los partidos de oposición presentes en la comparecencia, principalmente, el hecho que cuando encabezaron el Gobierno no construyeron obras de salud y carreteras.

"Algunos adversarios políticos que en su momento tuvieron su oportunidad de gobernar, quisieran criticarnos y no les queda de otra que hacerlo con falsedades, o incluso por las molestias que se generan durante su construcción, pero lo que no pueden negar es que quienes nos antecedieron, no las hicieron, y nosotros sí estamos haciendo las obras que resuelven problemas que ellos dejaron crecer" dijo el mandatario.

Y nuevamente acusó a las administraciones anteriores de "robaron el presupuesto", su Gobierno realizó infraestructura, hospitales, escuelas, puentes y centros de salud.