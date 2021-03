Despiden a Rafael, bombero caído en ataque armado

Con un homenaje de cuerpo presente, en la Estación 119 de Bomberos de Orizaba, familiares, compañeros de trabajo y rescatistas de la región centro del estado, despidieron al paramédico y bombero Rafael Bermúdez Hernández, quien perdió la vida a causa de un ataque armado.

En punto de las 11:30 horas, el féretro de color blanco con dorado, que contenía los restos morales del rescatista, de tan solo 20 años de edad, fue sacado de la sala de velación y subido al camión marca Mercedes Benz, de color rojo y número económico 09 propiedad del Patronato de Bomberos 119 de Orizaba.

El cortejo fúnebre partió sobre la Calle Real o Avenida Oriente 6 entre Sur 9 y 11, a donde se sumaron Bomberos Metropolitanos de Nogales, Bomberos de Kimberly-Clark, Bomberos Córdoba y Coscomatepec, además de Rescatistas de Comisión Nacional de Emergencias, GruMed, Cruz Roja Fortín, Orizaba y Ciudad Mendoza, así como Cruz Ámbar, quienes con sus sirenas anunciaban el paso del cortejo fúnebre.

Es de mencionar que durante el camino, médicos y enfermeras de Sanatorios Particulares, como del Hospital General Regional número 1 del IMSS en Orizaba, despidieron entre aplausos al Bombero y Paramédico que viajaba rumbo a su última morada.

Una vez que el féretro de Rafita arribó a la Estación de Bomberos ubicada contra esquina del Cementerio Municipal y el Puente Atirantado, sus compañeros lo colocaron en la entrada principal para iniciar así el homenaje

"Hoy aquí está Rafael, hoy vino aquí está en su Guardia y me duele mucho como comandante, en los años que llevo no hemos perdido un solo Bombero en el fuego, durante el combate a una emergencia o una explosión nos hemos preparado y hemos dominado el fuego en los incendios", dijo el Comandante de la Estación, Manuel Jiménez Cadenas.

Agregó: "Hoy tengo rabia tengo molestia tengo mucho coraje, me lo mataron, no me lo quito el fuego, me lo quito un desgraciado cobarde con las balas".

Jiménez Cadenas aseguró que en próximas fechas "Rafita" como lo conocían sus compañeros realizaría ya su examen de manejo para ya ser un Bombero formal, pero lamentablemente le cortaron esa oportunidad.

Finalmente el comandante de la Estación 119 de Orizaba agradeció a sus padres el permitir que Rafael se desempeñará como un profesional en este lugar que era considera como su segunda casa.

"Por eso les pedí que viniera a este lugar, porque aquí comía, aquí desayunaba, aquí jugábamos y es parte de la formación de un Bombero.

Posteriormente el rescatista realizó el pase de lista iniciando por los comandantes presentes: Comandante de Bomberos Metropolitanos Hugo Bejar Méndez; Comandante Gonzalo Manuel Ruiz Bomberos de Kimberly-Clark; Comandante Maximino Rosas Rosas, Bomberos de Córdoba Veracruz, seguido del cuerpo de Bomberos de Orizaba en donde se nombró a: Rafael Bermúdez Hernández y al unísono todos los presentes gritaron en tres ocasiones: "presente", seguido por un fuerte aplauso.

En su intervención, la madre de Rafael retiró el casco y la mochila que con sacrificio había comprado su hijo y se lo entregó a su entrañable amigo Ely, y agradeció todo el apoyo y amistad que tuvo con Rafita.

Posteriormente, en su intervención su padre el ciudadano Rafael, exigió a las autoridades del Gobierno del Estado y Federal se investigue, se esclarezca este asesinato y logren la justicia que se merecen.

Tras darle un minuto de aplausos, con el sonido de las sirenas y las porras, el cuerpo del Bombero fue ingresado a la ambulancia 026 de GruMed en donde fue trasladado al Cementerio Municipal Juan de la Luz Enríquez hasta su última morada.