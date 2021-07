Despiden a menores asesinados en Amatlán; ´balas fueron del Estado´, aseguran

La eucaristía de cuerpo presente inició en punto de las 14:10 horas, en donde el sacerdote pidió por el eterno descanso de los jovencitos, así como por la pronta resignación de su familia, asegurando que los pequeños ya están con Dios descansando y gozando de la gloria eterna.

PUBLICIDAD

Una vez que concluyó la misa alrededor de las 15:30 horas, los cuerpos fueron cargados para ser trasladados al Cementerio Municipal de Amatlán en donde serían sepultados.

Noticia Relacionada Aceleran vacunación para veracruzanos de 40 a 49 años en municipios del centro

Durante su caminar, la familia de los jovencitos, rechazó tajantemente la versión de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien dijo que murieron durante un fuego cruzado, pues aseguran que nunca hubo balacera, más que la ejecución directa de parte de los oficiales de la Fuerza Civil contra los menores.

"No fuego cruzado, fueron balas del Estado. Exigimos justicia señor Gobernador, señor Presidente de la República, en nombre de mi hermana y mis sobrinos, por la memoria de estos niños inocentes exigimos Justicia. Exigimos seguridad para mi familia, Gobierno Federal y Estatal nos acaban de arrebatar a dos inocentes, no eran conejos de cacería por eso nos estamos levantando y alzando la voz porque exigimos justicia", dijo la tía de los finados Karla Jiménez.

PUBLICIDAD

Puntualizó que el Gobernador del Estado Cuitlahuac García Jiménez no fue capaz de darles la cara para darles una explicación.

"No fue capaz de darnos la cara para una solución, no tuvo tiempo el señor (Cuitláhuac García Jiménez) para venir y darnos una solución, pero si tuvo tiempo para mandar a sus corporaciones a agredirnos. Nos acaban de matar a dos inocentes que no son perros, exigimos justicia y seguridad para La Patrona y para todas las personas que somos víctimas de estos abusos. Exijo justicia por mis sobrinos y ojalá, y detengan a los responsables pues no fue fuego cruzado fueron balas del Estado".

PUBLICIDAD

Entre aplausos, llanto, porras y con la exigencia de justicia, los cuerpos de los menores fueron sepultados en el Campo Santo de la Cabecera Municipal de esta congregación.

Los familiares enardecidos por este crimen de Estado, también dijeron: "Rechazamos totalmente la versión de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz en la que atribuye la muerte de los menores Jonathan y Eduardo a un supuesto fuego cruzado por el enfrentamiento de la Fuerza Civil y grupos criminales. Exigimos la indemnización para las familias de los menores asesinados y la reparación del daño".

PUBLICIDAD

De igual forma solicitaron se abra una carpeta de investigación con el fin de esclarecer el caso y deslindar responsabilidades. Esto incluye la destitución del cargo de las autoridades responsables., "Exigimos la presencia del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, del Secretario de Seguridad Pública del Estado Hugo Gutiérrez Maldonado, del presidente municipal Eduardo Rojas Camacho y de los representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se haga justicia".