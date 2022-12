Desmiente Diez aumento en presupuesto; "son recursos propios"

El alcalde Juan Manuel Diez Francos rechazó que Orizaba haya recibido algún aumento en su presupuesto como lo pretenden hacer creer los diputados locales, pues el incremento que ellos señalan es de recursos propios, es decir, lo que el ayuntamiento genera, pero en cuanto a recursos federales, se castigó a la ciudad.

"Es el mismo proyecto que mandó el gobernador. Me pueden poner los recursos propios, pero ese es un esfuerzo de la ciudad, es un esfuerzo de los ciudadanos del municipio. No hubo incremento, seguimos siendo el décimo municipio en recursos", apuntó.

Diez Francos remarcó que no se movió nada a la propuesta del gobernador, por lo que antes de Orizaba le dieron más presupuesto a Córdoba, Poza Rica, Papantla, San Andrés Tuxtla, Papantla.

A pesar de ello, destacó que no se dejará hacer nada en la ciudad, pues se tiene mucha creatividad, capacidad y experiencia y los recursos saldrán del turismo.

El presidente municipal detalló que en el presupuesto del 2023 ya están incluidos los 15 millones de pesos que se recibirán por el manejo del ingreso del predial por parte del estado, lo cual agradece al secretario de la Sefiplan, José Luis Lima Franco.

Agregó que están incluidos en el área federal también15 millones de pesos que les quitan y les van dando poco a poco del Fideicomiso de la bursatilización.

"Ustedes analicen, es dinero que nos lo quitan y luego nos lo devuelven. Nos dicen te estoy dando 545 millones, de esos, 15 millones son nuestros, lo único que hacen es entregarlos, nos los tienen retenidos todo el año y nos los entregan", explicó.

Diez Francos aclaró que eso de la bursatilización no es nuevo, viene de años anteriores, pero también se está considerando dentro del presupuesto que les llegará.

Lamentó que en vez de que se cumpla con lo que marca la Constitución para premiar al que más ingresos genere y recaude, en Veracruz es al revés y como es eficiente, "está castigado".

"Aquí el problema es que los 212 municipios del estado no tienen cómo hacer obra, ni del gobierno estatal ni del gobierno estatal, no hay un peso para hacer obra. Todo lo tienen que hacer con recursos federales o propios, y en este caso los recursos federales están limitados por los proyectos como la refinería de Dos Bocas, que con todo respeto no sirve para nada, se está tirando el dinero, Tren Maya y compañía", abundó.

Diez Francos se dijo molesto por la ciudad pues la Legislatura ni siquiera autorizó un incremento al impuesto de Traslación de Dominio, que ya tiene seis meses durmiendo en un cajón porque no quieren el progreso de la ciudad, quizá porque no hubo suficientes votos para el partido en el poder en el estado y los tienen congelados.