Desesperación por falta de ingresos invade a meseros veracruzanos

"Nosotros no tenemos salarios fijos, ninguna prestación de Ley, absolutamente nada. Tenemos contratos pausados de 10 o 15 años para bodas, eventos y eso. A la semana tenemos uno o dos y ahí nos vamos", lamentó un mesero.





Este apoyo, expresaron los meseros, es necesario debido a que ellos no cuentan con un salario fijo y al cancelarse varios de los eventos como banquetes, graduaciones, congresos y conferencias, no tienen en qué emplearse.





"A nosotros, toda la suspensión de eventos nos afecta de muchas maneras por lo antes mencionado, no solo a nosotros, sino a otras esferas, sobre todo a los ambulantes y más", exponen en el documento.





Otro mesero expuso: "Queremos que el gobierno nos dé las armas. Sí nos vamos a nuestras casas, pero necesitamos saber qué apoyos nos van a dar ellos... Queremos una respuesta pronta y real. ´Vete a tu casa´. Sí me voy, lo acepto, pero queremos saber qué apoyos darán. Yo no vengo a que me regalen nada."