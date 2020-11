Desdeña Igor Rojí violencia de género en Orizaba

A pesar de que el alcalde Igor Rojí López señaló que la regidora Rocío Sosa Luna tenía todo el apoyo del ayuntamiento por la denuncia que interpuso en contra del contralor municipal José Manuel Barquet Agis, ésta indicó que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de respaldo de su parte.

Por el contrario, mencionó, por parte de sus compañeros regidores sí ha tenido muestras de solidaridad.

La edil descartó que haya solicitado la inhabilitación del citado funcionario, ya que no le corresponde poner las sanciones, sino que esto dependerá de lo que determine la Fiscalía.

Reconoció que tras denunciar ser objeto de violencia de género por parte del contralor municipal y a pesar de ser regidora y jerárquicamente la superior de Barquet Agis, le ha pasado lo mismo que a otras mujeres que denuncian maltrato, que no le creen.

No obstante, aseguró que luchará por aclarar todo y se castigue al culpable, independientemente de que no debe haber agresiones en contra de los regidores por el simple hecho de realizar su trabajo, por lo que esto no la detendrá.

Cabe recordar que el pasado 6 de noviembre la regidora interpuso denuncia formal en contra del citado funcionario por violencia de género y amenazas.

Lo anterior se derivó de la investigación al director de Servicios Municipales, Arturo Rodríguez Durón, quien incurrió en irregularidades, mismas que fueron posteriormente comprobadas y por las cuales esa persona firmó su renuncia.

En ese momento ella conminó a Barquet Agis a hacer bien su trabajo, pues si lo hubiera hecho nada de eso hubiera pasado.

A raíz de esos eventos, la edil comenzó a ser objeto de burlas e insultos en redes sociales y en su propio celular, siendo uno de esos mensajes enviado por el contralor, de lo cual dio pruebas al hacer su denuncia.