Desde hace 3 meses nada se sabe de Ivette en Poza Rica; autoridades la revictimizan

Desde hace tres meses se desconoce el paradero de Ivette Liliana Hernández García luego de acudir a una cita para un trabajo estético en Poza Rica.

La joven de 27 años de edad es madre de tres menores y su familia mantiene las acciones de búsqueda.

Emilio Hernández, Padre de Ivette, comentó que los avances en las investigaciones para localizar a su hija son pocos.

LA CITARON EN LOBBY DE HOTEL SALINAS

La última vez que la vieron, señala, fue en el lobby del hotel Salinas en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines en donde tendría una cita con alguien para una capacitación en microblanding.

"Ahí se quedó de entrevistar con una persona; mi hija estaba estudiando un curso de microblading y ahí se quedaron de ver, hasta ahí llego, ya no tuvimos conocimiento de ella", comentó

Mencionó que algunos agentes ministeriales han buscado minimizar el caso señalando que su hija pudo irse por su propia voluntad.

"Me han dicho que regresara que seguro se fue con un novio pero mi hija no es así, ella no dejaría a sus hijos, los nietos están ahorita con nosotros y si se nos ha hecho muy pesado, nunca esperábamos esto", dijo.

Sus familiares piden la colaboración de la ciudadanía que pueda aportar datos para localizar a la mujer de 27 años de edad y que como señas particulares tiene Tatuajes en brazo izquierdo, pierna izquierda, espalda y nuca, cicatrices en ambas piernas.