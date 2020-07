Desde hace 6 años, en comunidad de Papantla viven entre aguas negras

Desde hace más de seis años permanece abandonada una planta tratadora de aguas residuales en la comunidad La Grandeza. Las autoridades estatales inauguraron la obra pero jamás funcionó, y ahora varias familias viven entre escurrimientos de drenajes; temen que sea un foco grave de infección.

Las instalaciones fueron construidas por la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) entre los años 2011 y 2013, durante la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

El señor Francisco Márquez Benítez, vecino de la localidad, declaró que por el desuso en el que se encuentra el sistema todos los materiales de herrería están oxidados y podridos, mientras que el pozo de captación está a su máxima capacidad de almacenamiento.

Por las constantes descargas de drenajes el registro presenta filtraciones que desembocan sobre una canal natural que atraviesa los patios de alrededor de 20 viviendas y varios terrenos de la zona rural, generando pestilencia y criaderos de moscos transmisores del dengue, zika y chikungunya.

"Nos hicieron la planta para que no se contaminara el arroyo pero estamos igual como quiera o peor tantito. El pozo está lleno, no tiene salidas y todo lo que se filtra sale sucio porque no tiene filtros", expuso don Francisco.

El pozo de captación recibe las descargas sanitarias de un aproximado de mil 400 casas de la comunidad La Grandeza, por lo que solicitan la intervención de las autoridades para solucionar un problema que enfrentan desde hace más de seis años.