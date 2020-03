Descartan posible caso de coronavirus en Tuxpan

Luego que la noche del viernes se diera a conocer por parte de la Secretaría de Salud que el municipio de Tuxpan aparecía en la lista con dos casos sospechosos de coronavirus, este sábado al mediodía el alcalde confirmó que uno de estos ya dio negativo.

Se espera, que sea en las próximas horas cuando se confirme o descarte el segundo caso que continúa siendo analizado por las autoridades sanitarias.

Fue a través de su cuenta de Facebook como el alcalde Juan Antonio Aguilar informó que la Secretaría de Salud (SS), tras las pruebas pertinentes, descartó uno de los dos casos sospechosos de COVID-19 en esta ciudad.

Afirmó que cuentan con el resultado que fue totalmente negativo, aunque resta esperar por el segundo caso, el cual confían también sea negativo.

No obstante asegura que no se baja la guardia y las medidas preventivas que se han adoptado desde hace una semana están activas, y se pretende que los contagios en esta ciudad no sean mayores como en otros lados.

Llamó a los tuxpeños a colaborar, pues hay quienes no quieren acatar todas las medidas que se han establecido para prevenir la propagación de este virus.