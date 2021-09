Aunque también están luchando a favor de la vida, los evangélicos no participarán en la marcha ecuménica del 3 de octubre, indicó Miguel Ángel Hernández Bustos , presidente del Consejo de Pastores y Ministros de Orizaba y Zongolica.

"Nosotros estamos a favor de la vida. Indiscutiblemente nosotros cuidamos esa parte importante de velar porque todos estén bien tanto emocional como espiritual y físicamente. Algunas organizaciones de pastores han ido en marchas, algunos han hecho manifestaciones a través de escritos, nosotros hemos tenido pláticas con algunos diputados que son los que se encargan de legislar", indicó.

El pastor recordó que los diputados son los representantes del pueblo y hay quienes se prestan a escuchar la defensa de la vida, hay otros que dicen "a mí no me interesa, yo voy sobre esta línea".

Agregó que es por esta vía como han buscado incidir en este tema, con pláticas, con documentos, haciendo acuerdos y, sobre todo, estableciendo su postura en contra del aborto.

Mencionó que se están organizando con otras agrupaciones religiosas con la finalidad "de hacer mella".

Reconoció que el Congreso local y las Cámaras de Senadores y Diputados están trabajando con el Ejecutivo por la parte contraria, pero ellos han dialogado con el director de Asuntos Religiosos, quien está a favor de la vida y apoyándolos en todos los sentidos, acercándolos a los diputados.

Indicó que no obstante, no participarán en la marcha ecuménica del 3 de octubre, quizá algunos grupos evangélicos lo hagan pero ellos no; harán su propia manifestación y próximamente darán a conocer alguna fecha.