Descarta colectivo Solecito acercamientos con fiscal Verónica Hernández

Integrantes del colectivo Solecito descartaron que la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadans, tenga acercamientos con ellas para trabajar en el tema de sus desaparecidos, como lo mencionara la funcionaria durante su comparecencia ante el Congreso Local.

"Realmente no hay ese apoyo y cercanía que yo sepa no, porque nuestra dirigente, la señora Lucía Díaz Genao, siempre lo ha dicho, que reamente en otros años anteriores el fiscal siempre estaba presente, pero pues ella no", comentó Blanca del Carmen Leiva, integrante de esa agrupación de familiares de desaparecidos.

Señaló que no saben la carga de trabajo que tenga la fiscal general del Estado, pero nunca es imposible atender a la gente y también ellas necesitan escuchar el apoyo de la autoridad, pero esa falta de comunicación que hay hacia ellas les hace pensar que no le interesa mucho su búsqueda.

Tema difícil

Consideró que hablaría muy bien de ella al menos una vez cada seis meses o una vez al año atendiera a los colectivos, pues desde que está la fiscal en el cargo nunca ha sabido que se haya reunido con Solecito para escucharlas.

Mencionó que el tema de las desapariciones es "un pozo sin fondo" que tiene muchas facetas, pues en cuanto se habla de una desaparición en todos lados se le pone que andaba "en malos pasos", pero no es cierto en todos los casos.

"En el tiempo que yo tengo en el colectivo (más de siete años) ha habido personas de intachable moral, personas de distintas clases no precisamente sociales pero sí intelectuales, que yo no creo que tengan alguna necesidad de andar en malos pasos.

"Hay muchas leyendas urbanas que no sé si escucharlas o no escucharlas, porque a nosotros nos hace mucho daño", expresó.