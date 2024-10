Descarta Rocío Nahle nepotismo con llegada de alcalde de Tuxpan y su hijo al gobierno estatal

La gobernadora electa, Rocío Nahle García, precisó que no existe ningún tipo de nepotismo en los nombramientos que ha dado a conocer en su gobierno, el cual iniciará el próximo 1 de diciembre.

Comentó que, por un lado, llega el aún alcalde de Tuxpan José Manuel Pozos Castro a la subsecretaria de Gobierno y en un área totalmente distinta fue invitado José Manuel Pozos del Ángel como director del Instituto Veracruzano de Vivienda.

El nepotismo, dijo, es cuando se busca dejar el cargo de elección popular a un familiar o cuando en un cargo público se invita a trabajar de manera directa en la misma área a un familiar.

Por ello aseguró que no que no se incurre en nepotismo, puesto que no es el padre quien sucede al hijo en un cargo de elección popular, sino que asisten a la invitación que por sus currículos ambos solventan.

También te puede interesar... Ricardo Ahued fortalece diálogo con recorrido por norte de Veracruz

Explicó que el próximo subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro, cuenta con amplia experiencia de gobierno al haber sido dos veces alcalde de Tuxpan y legislador local.

Así como demostrando capacidad y habilidad para la construcción de acuerdos, tan necesarios en la construcción de la gobernanza necesaria para el Gobierno del Estado.

En el caso de José Manuel Pozos del Ángel, el funcionario cuenta con amplia experiencia en la administración pública, solventando con ello el requisito fundamental que es tener la preparación "necesaria y suficiente" para el desempeño del encargo.

Recordó que en Morena y en la Cuarta Transformación se acude a los puestos a atender el encargo y no por el cargo, algo que ha sido fundamental para el buen desempeño de la administración tanto federal como estatal.