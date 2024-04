Descarta Polo Deschamps denunciar a contrincantes

El candidato a gobernador de Veracruz por Movimiento Ciudadano, Polo Deschamps, manifestó que corresponderá a su partido interponer las denuncias correspondientes por el uso de recursos públicos en apoyo de otros candidatos.

Afirmó que él no entrará en una contienda con algún contrincante.

En rueda de prensa en Poza Rica destacó que hay uso de recursos públicos en favor de algunos abanderados y eso es un delito electoral que deberá ser sancionado.

"Yo no me voy a meter a temas jurídicos, esa es la realidad, yo me voy a meter en temas de convencer a la gente.

"Son muchísimos los veracruzanos que necesitan ser escuchados y no voy a estar platicando con políticos sinceramente", expresó en relación a si procederá a denunciar delitos electorales.

Lamentó la crisis económica y de seguridad que enfrenta Poza Rica y la región, en donde realiza recorridos en estos primeros días de su campaña y que, subrayó, decidió iniciar en el norte que siempre es olvidado.

En relación a si hay temor por el tema de inseguridad en la contienda electoral, lamentó el asesinato de la candidata a la alcaldía en Celaya, Guanajuato, pero trata de no pensar en el miedo.

"Yo trato de no pensar en eso, de concentrarme obviamente en hacer mi campaña, seguramente mi familia sí lo piensa pero creo que mis compañeros que están en la misma situación es lamentable y obviamente le mandamos condolencias a toda la gente de Guanajuato", sostuvo.