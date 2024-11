Descarta Manuel Huerta que exista línea para designar a titular de la CNDH

El senador veracruzano Manuel Huerta manifestó que no hay línea a favor de alguna o alguno de los aspirantes a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Asimismo, destacó el alto nivel y perfil de la gran mayoría de las y los aspirantes, lo que dijo garantiza que exista una gran defensa de las garantías del pueblo mexicano.

Manuel Huerta se pronunció contra el reeleccionismo, y acentuó que la bancada de Morena no recibe ningún tipo de instrucción para emitir su voto a favor de alguna o alguno de los aspirantes y expresó que en el grupo de la 4T existen consensos, no imposiciones o línea.

"Hay un espíritu democrático y también estoy en una disciplina partidaria, no de ahorita, desde hace mucho tiempo en mi vida, lo he demostrado, tengo mis convicciones; pero creo que hay veces que nuestro planteamiento programático, filosófico, va a salir por delante", expresó.

El senador acentuó que sin duda habrá un espíritu de "construcción democrática" en la designación del titular de la CNDH.

"Por mi parte yo, como mi pecho no es bodega, yo sí manifiesto un espíritu muy particular, no es hacia la persona, pero sí a mantenernos en la línea del antireleccionismo".

Perfiles con gran currículum

Advirtió que durante las comparecencias de las y los aspirantes se presentaron perfiles muy brillantes, incluso advierte que hay más de nueve que tienen un gran currículo y experiencia.

"Nueve de los que comparecieron tienen el talento y los talantes para presidir la Comisión, sin ninguna duda" dijo, por lo que habrá un titular de la CNHD de gran altura.