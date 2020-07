Descarta ISSSTE que mujer fallecida en Xalapa haya sido por COVID-19

El ISSSTE en Veracruz descartó que el fallecimiento de una mujer adulta en el estacionamiento del nosocomio de San Bruno haya sido por COVID-19.

Al respecto el director de la unidad médica, Juan Carlos Chávez Quiros, detalló que la paciente ingresó inconsciente al estacionamiento del área de Triage de urgencias y fue auxiliada.

Sin embargo la patología y la causa de la muerte no fue por COVID-19, pues se dio como diagnóstico de defunción complicaciones por enfermedades crónicas, derivadas de la condición física de la paciente y con antecedente de afección pulmonar crónica.

"Con relación al lamentable fallecimiento de la C. Luz de 66 años, el Instituto informa que la paciente ingresó sin vida al área del estacionamiento del área de urgencias de la Clínica Hospital del ISSSTE de Xalapa, este miércoles 8 de julio a las 9:58 am, ya que no presentaba signos vitales, lo cual fue notificado por el personal al realizar la valoración médica".