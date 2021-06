deportistas_en_orizaba,_olvidados_por_ayuntamiento,_aseguran

Comentó que como ex regidor sabe que hay un porcentaje de recursos que se pueden manejar en favor de los deportistas y se les puede ayudar con un vehículo o con uniformes cuando hay algún equipo que va a representar a la ciudad.

Los deportistas en Orizaba carecen de apoyo de la administración, pues en nada se les ayuda con instalaciones en las que todo les cobran, lo que requieren son insumos y apoyos para viajes y de eso no les dan nada, indicó Eustacio Mendizábal Pérez , presidente de la Liga Territorial de Futbol.

"En varias ocasiones, en esta administración, se ha solicitado el apoyo tanto con uniformes como con trofeos, como para apoyar a dos o tres selecciones que quedaron como campeones estatales, y no son de mi liga deportiva, sino la de Nacho Peña, el señor estuvo haciendo esos trámites y yo fui testigo, y encontramos una respuesta totalmente negativa, que no había recursos", señaló.

En ese sentido, dijo que su crítica es que ayuntamiento alegue que no tiene recursos como para no apoyar a los deportistas, a los artistas, a la niñez y juventud, porque este tipo de eventos que se hacen a nivel estatal, pues para ellos el que jueguen con equipos de Xalapa, de Poza Rica y de otros lados es algo motivante y formativo.

Agregó que en otros municipios los ayuntamientos apoyan a su gente con el transporte, pues cuando acuden a algún evento normalmente les dan la estancia y alimentos, pero en Orizaba sus autoridades dicen que quieren apoyar a la niñez y a los jóvenes en el deporte pero no lo hacen.

Mencionó que eso no ha sido sólo en el futbol, también ha pasado en otras disciplinas del deporte y del arte y mejor hay entrenadores y maestros que se han ido a trabajar a otros municipios porque aquí no les dan apoyo ni respaldo, lo cual es lamentable, porque el deporte no es sólo que el ayuntamiento tenga ganancias.

