Deploran transportistas de Veracruz pérdidas cuantiosas por bloqueos

Hasta 8 mil pesos al día pierde el hombre-camión cuando se registra un bloqueo carretero o manifestación, de ahí que llamado a las autoridades sea para que se evite ese tipo de movimientos, indicó el director de la Asociación de Transportistas de Carga del Centro del Estado de Veracruz (ATCCEVAC), José Herrera Ortega.

"Un solo camión full doble debe generar alrededor de 50 mil pesos al mes, no quiere decir que esa sea la ganancia, pero es el flete que se podría cobrar; sin embargo, de ahí se descuentan los gastos, porque también éstos son altos", indicó.

Herrera Ortega señaló que hace años había mayor ganancia para este sector, pero ahora se tiene que "tejer muy fino" con los números para que los viajes sea redituable.

Recordó que con los combustibles bajó un poco su precio, pero ya lo volvieron a recuperar y es uno de los gastos fuertes.

Agregó que las pérdidas de tiempo en el camino les afectan, pues representan un costo extra para el transporte, además de que los choferes se exponen más cuando hay una situación de ese tipo.

Destacó que los accidentes que se llegan a dar o las manifestaciones que en ocasiones trasladan inconformes a las vías de comunicación, les representan gastos de más y les causan mucho daño.

Recordó que los fletes no han aumentado de precio, pues no se tiene la economía en el país como para soportar esa situación, de ahí que el transporte de carga mantiene los mismos costos y eso les hace cuidar que no haya tiempos perdidos.