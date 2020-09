Deploran contra construcción de Universidad del Bienestar en campo de Cidosa

A pesar de que futbolistas riobanquenses promovieron un amparo para la suspensión del inicio de obra para la construcción de la Universidad del Bienestar en el Campo Deportivo Cidosa, autoridades municipales incurren en un desacato, por lo que una veintena de ciudadanos protestaron en las afueras del inmueble ubicado sobre Camino Nacional.

"La invasión de la maquinaria aquí al interior es es un abuso porque hay un amparo de por medio y hay una suspensión provisional, el señor alcalde (David Velázquez Ruano) se está brincando él por el arco del triunfo lo que nosotros convocamos que fue un amparo", señaló el ciudadano rioblanquense Honorato Avendaño Domínguez.

Los deportistas señalaron que ante está negativa por parte del ayuntamiento para frenar está obra, la cual consideran como un despojo al pueblo de Río Blanco, este miércoles estarán entregando un oficio dirigido a cada uno de los regidores, como al propio Presidente Municipal, para que se enteren que ellos promovieron un amparo para la conservación de la Unidad Deportiva.

Así mismo detallaron que los propios regidores han dado a conocer que no existe ningún acta de cabildo en donde se haya firmado la donación del Campo Deportivo Cidosa al Gobierno del Estado.

"No queremos pleito, no estamos en contra de que se construye la Universidad, al contrario eso es cultura y eso es una cuestión positiva para el municipio de Río Blanco, esto ya no es nuevo, pero lo que no nos parece es el procedimiento, incluso ya hablamos con algunos de los regidores y nos dicen que no hay ningún acta de Cabildo para esa cuestión y no hay un oficio que ellos hayan firmado de donación del inmueble".

Puntualizaron que esto es una violación y continuarán en pie de lucha para defender el patrimonio de los rioblanquenses, además de que todo el cabildo de Río Blanco se encuentra dividido.

"El cabildo está dividido totalmente, pedimos una audiencia con el alcalde (David Velázquez Ruano) y no se presta, por eso queremos proceder, vamos a sacar las firmas hoy de todos y mañana a primera hora vamos a ir al Palacio Municipal para hacer la entrega y de ahí tomaremos algunas decisiones como la marcha que quedó pendiente de Los Arcos al Campo Deportivo".

Informaron que estarán solicitando la autorización, ya que pretenden realizar un torneo en el Campo, en donde participen niños de amateur y adultos.

Lamentaron que a pesar de que han buscado un acercamiento con el delegado Federal Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, no han tenido la oportunidad de que los reciba y atienda.

"No nos ha dado la oportunidad y ahorita por ejemplo hoy nos están concertando una cita con la Diputada Federal Corina Villegas, esperemos que nos reciba y nos escuche y principalmente que intervenga para que no se consume este robot al municipio de Río Blanco".

Finalmente dijeron que está protesta no tiene ningún tinte político, ya que lo único que buscan es la conservación del Campo Deportivo Cidosa.

Minutos más tarde al lugar arribaron oficiales de la Policía Estatal destacamentados en Río Blanco y se llevaron detenidos a tres manifestantes identificados como: Roberto Ramírez, Adrián Hernández Carrillo y Martín Vera, situación que lamentaron los deportistas ya que su protesta fue pacífica.