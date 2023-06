Denuncian trato déspota de doctor de Pemex en Villa Cuichapa

La clínica Periférica de Pemex en Villa Cuichapa, nuevamente ha sido objeto de críticas por parte de sus derechohabientes, debido al mal servicio que brinda.

Ejemplo de ello lo ocurrido a Dalila Almeida, quien señaló que en su desesperación para que su madre recibiera atención médica, buscó contactar directamente a uno de los doctores.

Sin embargo en lugar que este, le proporcionara una solución, manifestó molestia por haberle hablado a su número personal, mostrándose grosero.

"Me dijo el doctor que si quien me había dado su número de teléfono que su teléfono es personal que para la otra yo me dirija al personal del hospital marcando a los números de recepción pero de forma déspota y grosera".

La quejosa identificó al galeno con el nombre de Víctor Bernardo Zilli, que dijo está cubriendo a otro doctor que está de vacaciones.

Dalila indicó que a su madre de nombre María Altagracia Serrano, le practican hemodiálisis desde hace 6 años, por lo que requiere el traslado por medio de ambulancia ya que no puede caminar.

"Yo le hablé por que estaba desesperada por llevarme a mi mamá a casa por que ya estaba dada de alta no por tener una conversación con él", dijo.

Ante la mala atención que le ha brindado la clínica, ha tenido que recurrir a solicitar el apoyo al sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) el cual por fortuna le han otorgado.