denuncian_presunto_maltrato_a_menor_en_primaria_de_rafael_delgado

Una madre de familia denunció un caso de discriminación y maltrato en contra de su menor hijo, ocurrido en la primaria Sor Juan Inés de la Cruz, en la comunidad de Jalapilla, del municipio de Rafael Delgado.

De acuerdo con la señora Ana "N", cuando llevó a su niño a dicho plantel, en el tercer grado, una mamá le dijo que tuviera cuidado porque en esa escuela los maltratan, lo cual no creyó, pero a los pocos días su niño le decía que ya no quería ir porque la maestra no lo trataba bien y lloraba.