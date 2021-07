denuncian_presunta_negligencia_en_hospital_de_pemex_en_poza_rica

Mayra, esposa de Ambrosio, trabajador petrolero, declaró públicamente que su marido empeoró al carecer de atención por parte de especialistas y equipos clínicos ya que el centro hospitalario carece de equipamiento.

Antes de ingresarlo a la clínica de Pemex, afirma, su esposo aún hablaba y se comunicaba, pero ahora está paralizado, y los mismos trabajadores reconocen que, dentro del sanatorio ha sufrido grave deterioro.

Me dicen que sólo hay que esperar un milagro”.

La mujer lamentó que a su pareja solo le hicieron un estudio al momento de ingresar, y después de 72 horas le correspondía otra valoración, según le informó la médico internista, pero debido a que se dañó el aparato que requieren el servicio se le ha negado, así como otros estudios.

Recordó que Ambrosio fue ingresado al sanatorio el pasado sábado 17 de julio para atenderse de un infarto cerebral; sin embargo, a cinco días de permanecer hospitalizado, no ha recibido ninguna valoración.

“Confiada lo llevé a esta institución porque es un derecho de mi esposo pero no he visto mejoría, al contrario, ahorita está en terapia intensiva y hasta el momento no ha venido ningún especialista. Sólo le hicieron un estudio al ingreso”.