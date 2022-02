"Soy Abigail Castillo Hernández , hija de la paciente de la cama, 13 Juanita Castillo Hernández, quien ingresó el 14 de enero en el Hospital del ISSSTE de Orizaba , desafortunadamente desde que llegó no ha recibido una atención digna ya que hasta la fecha, tras 25 días internada, no le han podido decir un diagnóstico donde diga lo que realmente tiene", denunció.

Puntualizó que los médicos ya le han hecho tres transfusiones de sangre.

"Nos comentó el doctor que está a cargo que estás unidades lo único que está provocando es que el hemangioma o el tumor que tiene adentro este creciendo, mi madre ya se encuentra grave, se encuentra grave".

Lamentó que por negligencia no ha podido ser trasladada a un Hospital de Tercer Nivel, en donde si puedan darle un diagnostico certero.

"Lleva 25 días y no la han podido llevar a un Hospital de Tercer Nivel, uno por negligencia, dos porque falta de comunicación entre doctores y directivos, tres porque no hay ese apoyo es humanismo entre lo que es dirección".

Afirmó que su madre Juana Castillo Hernández ya está sufriendo, incluso ya presenta moretones de tantas inyecciones que le han hecho por mala colocación por parte de las enfermeras.

"Los mismos doctores del ISSSTE dicen que ya no se le puede hacer nada a mi mamá. Por ello me veo en la necesidad de pedir y de la manera más atenta que me la lleven a un Hospital de Tercer Nivel, se le ha comentado al director y él me dice que no puede hacer nada que él no le corresponde, estoy desesperada por la situación, en pocas palabras están dejando morir a mi madre por negligencia".

Admitió que la docente de profesión ha registrado ya tres cirugías de biopsia, pero una la tiene abierta y eso les puede provocar una infección.

"Lo que menos queremos es que mi mamá siga sufriendo aquí y que sobre todo que se le dé un movimiento un traslado urgente a otro hospital, únicamente lo hacen a través de una gestión y ya se le va a hecho pero no hemos tenido respuesta favorable hasta el momento".