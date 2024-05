Denuncian falta de medicamentos en el Hospital Regional de Río Blanco

Familiares de una paciente que acudió al Hospital Regional de Río Blanco por un padecimiento gastrointestinal se quejaron por la mala atención que hay en ese nosocomio y la falta de medicamentos.

Indicaron que, lamentablemente, la persona tenía una fuerte diarrea y en las dos horas que estuvieron esperando fue fácilmente nueve veces al año, posteriormente la revisó el médico y le dio la receta;sin embargo, al momento de surtirla en la farmacia les dijeron que no había el antibiótico que le había indicado el doctor.

Comentaron que acudieron a una farmacia y ahí estaba el medicamento, a un costo de 700 pesos, por lo que nuevamente regresaron a intentar hablar con el director y que les autorizara la compra.

No obstante, les dijeron que no estaba el director y no les quedó más remedio que comprar ese antibiótico.

"Qué pasa con los medicamentos, hacen negocio, se los roban o qué, porque el presidente dice que todos los hospitales están surtidos de medicamentos", expresó uno de los familiares.

Mencionaron que en el tiempo en que estuvieron en el nosocomio vieron la misma situación con otros pacientes, los cuales se desesperaban al ver que no tenían el medicamento y no sabían cómo los iban a comprar, pues a ese lugar acude gente de escasos recursos.