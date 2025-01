Denuncian discriminación contra personas trans en centros de salud de Veracruz

La presidenta de la organización Trans-Formando Vidas, Frida Menéndez Oropeza, denunció actos de discriminación hacia personas trans por parte de trabajadores del sector salud público en Veracruz.

Estas situaciones, aseguró, llevan a que muchas personas opten por no buscar atención médica ante el temor de ser maltratadas o ignoradas.

En entrevista, Menéndez subrayó la necesidad de capacitar y sensibilizar al personal de salud para brindar atención adecuada a las personas trans que acuden a hospitales y clínicas estatales.

"La exclusión es desde que entras al hospital. Yo he ido, he estado internada, y que los doctores me digan señor, cuando ven que mi nombre es Frida Méndez Oropeza porque hice mi cambio de identidad hace años, y ni así te respeten", afirmó.