Denuncian a Yunes Linares por extorsión por caso 'El Faunito'

El ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares fue denunciado por el empresario José Abella García por diversos actos irregulares, para apoderarse del rancho "El Faunito", con actos que pudieran constituir el delito de extorsión.

Además se acusa que hubo tramites notariales al margen de la ley, así como otras acciones irregulares, mediante las cuales Yunes Linares engañó a los veracruzanos diciendo que recuperó un rancho que supuestamente fue propiedad del también ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

La denuncia fue presentada por dicho empresario y lleva como abogados al ex fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras y al ex comisionado del IVAI y ex secretario de Trabajo, Fernando Aguilera de Hombre.

La denuncia formal contra el ex gobernador del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y otros individuos implicados, relacionada con la propiedad conocida como "El Faunito" en el municipio de Fortín, la cual el propio ex gobernador veracruzano aseguraba que pertenecía a su antecesor, Javier Duarte De Ochoa, lo cual fue registrado como cierto por varios medios de comunicación.

¿DESPOJO DE YUNES?

Durante su mandato, Yunes Linares afirmó públicamente que el Gobierno del Estado era el legítimo propietario de "El Faunito", sin embargo, documentos presentados evidencian adquisiciones indebidas e ilegales.

La denuncia detalla trámites notariales irregulares y destaca falsas afirmaciones sobre planes para beneficiar hospitales en Veracruz.

Una de las acusaciones centrales recae en la presunta gestión oficiosa realizada por Daniel Ortiz Peña, entonces titular del Registro Público de la Propiedad en Boca del Río, que podría constituir diversos delitos.

Estos actos se habrían llevado a cabo en detrimento del legítimo propietario, José Juan Janeiro Rodríguez.

La denuncia busca esclarecer las acciones, evidenciar irregularidades y asegurar que se haga justicia ante posibles delitos cometidos en la adquisición de "El Faunito".

Además, se señala que Yunes amenazaba a los representantes del propietario para coaccionarlos a efectuar la donación, y que mintió al pueblo veracruzano al asegurar que el Gobierno del Estado era el legítimo propietario, a pesar de que el poder ya había sido revocado, algo que Miguel Ángel Yunes Linares como abogado debería haber tenido en cuenta.

Asimismo, los notarios también cometían acciones ilícitas, por lo que podría recaer la justica ante ellos.