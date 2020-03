Denuncian a servidora pública en Poza Rica por agresión

El regidor Eloy Núñez León denunció ante la Contraloría Municipal a la directora de comunicación social, Beatriz Bonilla Herrera por presuntas agresiones y coartar la libertad de expresión de un grupo de periodistas de la ciudad.



El pasado 20 de marzo de este año, y con el oficio número TOA-145-2020, el edil comisionado en Tránsito y Vialidad interpuso la denuncia para exigir una investigación y se le determine una responsabilidad a la servidora pública, quien es hermana de la actual diputada federal, Raquel Bonilla Herrera.



En el oficio, describe que el pasado 5 de marzo, durante el programa de "Jueves de Puertas Abiertas", Beatriz Bonilla Herrera agredió y obstaculizó la labor de al menos cuatro reporteros que cubrían una protesta de unos ciudadanos que exigían mayor apoyo para jóvenes deportistas de la ciudad.



Entre una de las comunicadoras agredidas narra el testimonio de Brenda Espinosa Ruiz quien aseguró que se disponía a grabar cuando la servidora pública le apretó fuertemente el brazo derecho y con voz altisonante le dijo que no podía grabar porque era un asunto particular y no público, sin embargo, los hechos ocurrieron en una audiencia pública y en el auditorio municipal Rafael Hernández Ochoa.



En condiciones similares procedió en contra del periodista Pablo Espidio, Lidia López, y otro reportero más, quienes, a pesar de las circunstancias, documentaron el reclamo del grupo de personas inconformes por la falta de apoyo a los deportistas por parte del gobierno local encabezado por el alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo.



Por esa situación, el regidor Eloy Núñez formuló la denuncia para exigir una investigación de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Veracruz y a la ley orgánica del municipio libre en su artículo 115, y de hallarse faltas o violaciones a los derechos de la libertad de difundir información de la administración pública.