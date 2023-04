Denuncian a policías municipales por abusos de autoridad en el sur de Veracruz (+Video)

En la madrugada del sábado, elementos de la policía municipal agredieron físicamente a joven motociclista, la causa fue presuntamente por qué no detenerse en un retén metros más adelante, fue derribado de la moto, lo golpearon, esposado y le despojaron de mil quinientos pesos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de la mañana del sábado, cuando el joven Isaías acompañado de su hermano se trasladaban a bordo de una moto, sobre la calle Emiliano Zapata, esquina Juárez, una patrulla les cerró el paso e impactó.

Al encontrarse en el suelo, el agraviado recuerda, pregunte, porque era la intervención y uno de los elementos de la policía municipal comentó, se acaban de pasar el retén que tenemos colocado, metros más adelante, a lo que respondí que no era posible, porque no había nada y ahí era la detención.

"Mi respuesta molesta a uno delos elementos y de inmediato se me fue a los golpes, como pude trate de protegerme, pero fue imposible, me reventaron el labio, lastimaron la mano derecha y mi hermano tiene golpes y raspada la pierda, a consecuencia de la caída; no les basto cometer el abuso de autoridad".

Agregando, fui esposado, creí que me llevarían a la base de la policía pero no fue así, cuando me vieron ensangrentado, estos me dijeron que debía pagar por la falta, como no tenía efectivo me llevaron al cajero y me hicieron retirar mil quinientos pesos.

"Si querían dinero, porque la agresión contra la ciudadanía, están para protegernos, no para agredirnos, eran dos los que se bajaron, los puedo reconocer; he sabido que no soy el primero que pasa por esto, pero voy a denunciar, si algo me llega a suceder hago responsable a los elementos de la policía municipal de Nanchital".

La alcaldesa Esmeralda Mora, tiene que enterarse de lo que hacen sus muchachitos, pone en riesgo a la ciudadanía, si hubiese cometido la falta como ellos dicen no es para que me sometan a golpes o peor aún para extorsionarme.

Por otra parte, Isaías, informó a Diario del Istmo unos elementos de la policía fueron a su domicilio, hablaron con su esposa, supuestamente fueron a ponerse a mi disposición y llegar a un acuerdo, entre ellos se encontraba un comandante, recalcó, si algo llega a sucederme o amí familia responsabilizo a mis agresores y a los integrantes de la policía municipal de esta ciudad.