Denuncian a líder ferrocarrilero en Orizaba por despidos injustificados

Dado a que fue suspendido de sus actividades laborales, el maquinista de camino de la Concesionaria Ferrosur perteneciente a la sección 20 de Orizaba, Luis Andrade Pérez, presentó una denuncia ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como ante la Fiscalía Regional de Justicia del XV Distrito en Orizaba, solicitando ser restituido y que se respeten sus derechos laborales.

"Hoy vengo a poner mi denuncia ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje porque fui suspendido arbitrariamente por el secretario nacional Víctor Flores Morales, líder del Sindicato Ferrocarrilero y por Hermilo Merino Bello, el cual ordenó a la empresa Ferrosur con un permiso sindical que dieron sin consentimiento mío".

El trabajador señaló que Ferrosur lo está investigando por un permiso sindical que él nunca firmó, mismo que, acusa, fue emitido por Merino Bello, líder ferrocarrilero de la Sección 20 de Orizaba.

"Hoy vengo a meter una demanda laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que tomen cartas en el asunto y le pido al Gobierno Federal a cargo del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador tome cartas en el asunto ya que en varios estados y secciones compañeros ferrocarrileros han sido igualmente suspendidos, sin ningún aviso por parte de la empresa o sindicato, todos han sido arbitrariamente suspendidos de sus trabajos".

Llamó a todos sus compañeros no permitir que continúen pisoteando sus derechos laborales y a acudir a denunciar a estos líderes sindicales.

"Le pido a los trabajadores que no se dejen, que también acudan ante las instancias federales, ante la fiscalía y ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para poner sus denuncias, porque están violando nuestros derechos de trabajo".

Más tarde, Andrade Pérez acudió ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito con sede en Orizaba para ratificar su denuncia en contra del secretario general Hermilo Merino Bello, por amenazas, acoso laboral y daños morales.

"Hermilo Merino Bello está denunciado por amenazas, acoso laboral y daño moral, en este momento estamos haciendo esta grabación para que los compañeros que han sido amenazados, amedrentados por este pseudo líder tomen también la iniciativa de denunciarlo ya que él recibe órdenes de Víctor Flores Morales, secretario nacional del sindicato, para amedrentar a los trabajadores, estamos viviendo en el sindicato ferrocarrilero una persecución de terror en contra de todos los trabajadores, ya es el momento compañeros que no se dejen, este hombre siempre toda la vida ha estado tratando de intimidar a los trabajadores".

Aseguró que a nivel nacional todas las secciones ferrocarrileras están viviendo la misma situación, incluso afirmó que el Presidente tiene conocimiento de ello.

"Compañeros, no se dejen y no anden firmando esos documentos que nos están haciendo con amenazas, con engaños están firmando sus renuncias voluntarias, es momento compañeros que abran los ojos y no sigan cayendo en problemas que el día de mañana van a tener al firmar esos documentos, porque están violando sus derechos y es momento de que ustedes pongan sus denuncias".