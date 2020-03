La periodista y propietaria del periódico El Cuarto Poder, Tita Serrano Pérez, denunció públicamente que fue víctima de abuso de autoridad e intento de detención injustificada por parte de policías municipales de Poza Rica.

Aproximadamente a las 02:20 horas de este jueves los uniformados, a bordo de un vehículo policial y una patrulla marcada con el número 228, arribaron al domicilio de la comunicadora para presuntamente revisar su automóvil, un Tsuru color blanco que estaba estacionado sobre la calle frente a la casa de la reportera. Los elementos de seguridad argumentaron que les avisaron de la presencia de individuos sospechosos.

"Cuando me asomé desde mi domicilio noté que los policías alumbraban mi automóvil. Entonces mi familiar, Natanael, me acompañó, pero cuando nos vieron salir uno de los policías llegó corriendo a donde estábamos y de manera prepotente y con groserías acusó que ´eramos sospechosos y que en ese momento nos detendrían.

"Yo le expliqué que vivíamos en esa casa y que el carro era mío. Me identifiqué y hasta les pregunté por qué actuaban así, pero el elemento sólo nos respondió que les habían reportado un carro blanco sospechoso y de inmediato intentó tomarnos fotografías y de alguna manera amedrentándonos, porque decía que los mandó su comandante Betanzos pero no justificó su accionar", narró Serrano Pérez, quien se dijo sorprendida por los hechos.

La periodista consideró que el incidente podría venir a causa de las publicaciones que ha hecho en su portal de noticias en contra de la directora de Comunicación Social del ayuntamiento, Beatriz Bonilla Herrera, a quien ha exhibido por malos tratos y presuntos abusos que ejerce en contra de los comunicadores de Poza Rica.

"Lo único que he estado publicando es en contra del gobierno municipal, particularmente la actitud que tiene la directora de Comunicación Social, que por el cargo que ostenta, aprovecha para amedrentar a los compañeros. A mí se me hace extraño todo lo ocurrido porque el policía decía que los mandó el comandante pero nunca justificó su presencia, y hasta intentó llevarnos a la fuerza, pero no nos dejamos".

El caso -dijo- lo denunciará ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y ante la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) para investigar a las personas involucradas y castigar a los responsables.