Denuncia alcaldesa de Rafael Delgado amenazas de muerte

Durante un recorrido por las instalaciones del palacio municipal de Rafael Delgado, la alcaldesa Isidora Antonio Ramos manifestó que los actos vandálicos y de saqueo que sufrió el ayuntamiento el pasado miércoles se siguen contabilizando, aunque ya superan los dos millones de pesos; una denuncia penal ya fue interpuesta el pasado jueves ante la Fiscalía Regional de Justicia con sede en Orizaba por robo y daños.

Asimismo dijo que teme por su vida debido a que ha recibido amenazas de muerte, por lo que responsabiliza a los autores intelectuales del saqueo de cualquier cosa que pudiera pasarle a ella, a su familia y a su patrimonio y afirmó que "algunos habitantes" se encuentran incitando a la gente a que incendien su domicilio.

"Ya se abrió una carpeta de investigación, tenemos muchas pruebas y tenemos plenamente identificadas a las personas que participaron, principalmente a un grupo que es quien ha venido violentando a este ayuntamiento".

Afirmó que a ochos días no se terminan de contabilizar los daños, aunque al momento llevan estimados más de dos millones de pesos, sin contemplar los vehículos calcinados, más de dos mil despensas y 100 luminarias tipo led que también fueron robadas, además de daños estructurales al palacio.

"Son alrededor de dos millones de pesos la estimación que tenemos hasta el día de hoy; todo esto lo estamos aportando a la Fiscalía. No podemos mencionar públicamente por el tema que es un procedimiento de investigación, pero sí podemos señalar que tenemos todos los elementos de prueba, datos, hay videos, fotografías, testigos y eso se está procesando y en su momento se va a fijar responsabilidad, sobre todo a los que promovieron los hechos".

La edil informo que durante estos días fue amenazada de muerte, por lo que responsabilizó directamente al síndico Julián Cotlame Cocotle, quien presumiblemente desde el 2017 la ha venido violentando "solo por ser mujer".

"Responsabilizó de lo que me puede pasar al síndico Julián Cotlame Cocotle y a su auxiliar Oscar Román Morales, quienes han estado violentándome desde el 2018, han formado grupos que han venido a manifestarse y nunca han buscado el diálogo, siempre buscan el ataque y la confrontación".

Dijo al pueblo de Rafael Delgado que no se dará por vencida y que continuará trabajando por su gente, por lo que quien quiera sacarla tendrá que "sacarla en caja" o de lo contrario esperar hasta un año y medio en que termina su administración.

"Tengo miedo porque hay gente que está incitando a través de redes sociales para quemar mi casa, ya no el palacio, que vayan a quemar mi casa y que me van a quemar; por ahí hubo un comentario en donde decía que ya me quite porque me puede pasar como lo que hicieron con la presidenta Maricela (Vallejo Orea) de Mixtla".

Antonio Ramos aseguró que estos actos se suscitaron por supuestos rumores de que el ayuntamiento metería maquinaria en el panteón ejidal de Jalapilla, versión que descartó, asegurando que lo único que busca el ayuntamiento es que trabaje de manera regular pues no cuentan con permiso de funcionamiento.

"Desde su fundación el panteón ejidal no cuenta con ningún tipo de licencia. Desde que entró esta administración se ha procurado que los administradores, que son los ejidatarios a través de la mesa directiva, quisieran regularizarse con el apoyo del ayuntamiento, pero nunca se prestaron a apoyarnos.

"La Fiscalía Especializada en Búsqueda Personas Desaparecidas nos ha estado solicitado información sobre inhumaciones clandestinas; además tenemos una copia de un certificado de defunción de una persona que falleció en el Seguro Social por sospecha de COVID-19 y no cumplieron con los protocolos porque no se deben de enterrar, se deben de incinerar", reveló el titular jurídico, Juan Carlos Fernández Zulueta.

Recordó que por los actos vandálicos y de saqueo las autoridades interpusieron cuatro denuncias, tres en materia del fuero común y una en materia federal por el bloqueo en contra de la autopista 150D Puebla-Córdoba.

Asimismo reveló que gracias a los videos que subieron a redes sociales diferentes habitantes, el ayuntamiento logro detectar la participación de tres taxis, uno de Rafael Delgado, uno de Ixtaczoquitlán y otro de Tlilapan, a quienes ya iniciaron un procedimiento de carácter administrativo para que la Dirección General del Transporte proceda y cancele las concesiones; "existen los motivos suficientes para su cancelación, ya los tenemos ubicados, tenemos fotografías y tenemos los nombres de los conductores y de los concesionarios".

Cabe señalar que la alcaldesa, acompañada por los ediles, hizo un recorrido por las instalaciones del palacio municipal y en el sitio donde quedaron calcinadas tres unidades propiedad del ayuntamiento.