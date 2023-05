Demanda Gómez Cazarín justicia ante traición y abusos de ministros de la SCJN

El líder del Congreso de Veracruz, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, encabezó este sábado una magna concentración pacífica ciudadana frente al edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para manifestar la inconformidad de miles de mexicanos ante el actuar faccioso de los ministros que han dado la espalda al pueblo para servir a los poderosos.

Ante el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, diputadas y diputados de distintos estados del país y, sobre todo, ciudadanos que viajaron desde distintas regiones para unirse al reclamo de sus representantes, el Diputado alzó la voz para demandar una defensa auténtica de los intereses y los derechos del pueblo ante la arrogancia de los ministros.

Manifestó que la distancia geográfica entre las puertas del Palacio Legislativo de Veracruz y las puertas de la sede de la SCJN sirve para advertir la distancia que los ministros han puesto entre el Poder Judicial y el pueblo, al que le han dado la espalda. "Lo que están haciendo es una traición al pueblo", ya que "han desertado de su misión que es defender la Constitución y con ello renunciar a su deber republicano".

Estos traidores al pueblo, agregó, han puesto el poder en manos de unos cuantos, al servicio de una minoría; se han vendido, no han respetado al pueblo. "Se han olvidado que el Poder Judicial también le pertenece al pueblo. Han perdido honor y legitimidad. Venimos a pedirles que apliquen la Constitución pensando en el pueblo, que se bajen del pedestal y caminen las calles para que aprendan a escuchar al pueblo", indicó.

Por último, expresó su rechazo a la violencia y reiteró el carácter pacifista de esta manifestación. "No venimos a romper con la institucionalidad, sino que venimos precisamente a exigirla. No venimos a buscar una Suprema Corte a nuestro modo, sino vertical, obediente al texto de la Constitución" y refiriéndose a los ministros, aclaró que "no venimos a faltarles al respeto; el respeto ya se lo faltaron ellas y ellos mismos. ¡En 2024 el Plan C va! ¡Viva México!".

Posteriormente, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que la ministra Norma Piña y los otros ministros que han votado en contra del pueblo han ofendido reiteradamente y han agraviado a los mexicanos al contravenir "las decisiones legítimas, democráticas y de justicia de los otros dos poderes de la Nación" y "desestiman la legitimidad y la constitucionalidad de las decisiones del Poder Legislativo que, a la par del Ejecutivo, emana del voto libre directo universal del pueblo".

El mandatario dijo que este día inicia una jornada nacional del pueblo organizado y consciente contra las redes de corrupción que existen en el Poder Judicial de la Federación y contra sus decisiones antipopulares, inconstitucionales e ilegítimas y lamentó que la SCJN no haga caso a los reclamos de justicia del pueblo.

Al señalar que "la sociedad de Veracruz ha sido agraviada por muchas de las determinaciones de jueces federales", finalizó reservándose el derecho de solicitar juicio político en contra de los ministros "ante tantas afrentas al pueblo" y convocando a la sociedad mexicana a hacer realidad el Plan C en 2024 y acabar con la corrupción en el Poder Judicial federal.

Hicieron uso del micrófono también otros legisladores como Alejandro Gómez Cazarín, líder de Morena en el Congreso de Campeche; Silvia Maldonado, del Estado de México.

Asistieron también las diputadas Margarita Corro Mendoza, Adriana Esther Martínez Sánchez, Ana Miriam Ferráez Centeno, Itzel López, Lidia Irma Mezhua Campos, Perla Eufemia Romero Rodríguez, Lourdes Juárez Lara, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Janix Liliana Castro Muñoz y Magaly Armenta Oliveros, así como los diputados Ramón Díaz Ávila, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, Gonzalo Durán Chincoya, Bonifacio Castillo Cruz, José Magdaleno Rosales Torres, Luis Arturo Santiago Martínez, Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, Luis Antonio Luna Rosales, Paul Martínez Marie y Francisco San Román Solana.