'Déjenme trabajar', pide agente municipal de Antón Lizardo a regidores de Alvarado

La agente municipal de Antón Lizardo, Lizeth Cárdenas denunció públicamente en redes sociales que presuntamente el Regidor tercero envío corporaciones como la Policía Municipal y Protección Civil para impedir que den mantenimiento en la agencia del municipio.

"Por todos los medios se basa para impedir el trabajo que realizamos en la zona.

"Sin embargo, en contestación que hicieron al TRIBUNAL ELECTORAL, el Ayuntamiento de Alvarado no tiene ingerencia en las instalaciones del parque central, al no contar con un documento que acredite la posesión del inmueble", se lee en la publicación de su página.

'El pueblo manda'

Aseguró que fue después de 7 meses que se dieron a la tarea de iniciar el mantenimiento que puntualizó había sido abandonada por las administraciones pasadas.

"Yo que quiero trabajar y ellos que no. Aquí el pueblo manda y el pueblo me puso porque vieron mis ganas de sacar adelante a nuestro pueblo porque me gusta chambear."

Lizeth Cárdenas enfatizó que no llegó por "dedazo", pues dijo más de 350 personas la respaldaron y por ello seguirá con las actividades de mantenimiento al lugar.

"Déjenme TRABAJAR! Nadie puede venir a querer suspender mis actividades. Mañana estaremos trabajando y recibiendo a todas las personas en su Agencia Municipal porque la Agencia no es mía, es del pueblo", concluyó en su perfil oficial.