Dará Cuitláhuac informe tras dos años de haber ganado las elecciones

A través de sus redes sociales el gobernador Cuitláhuac García Jiménez adelantó que con motivo de los dos años de haber ganado las elecciones dará un informe de resultados, que también será un adelanto al que se presentará en noviembre.

Tras hacer el recuento de las prácticas corruptas que se hacían bajo la complacencia del Gobierno dijo que a la Cuarta Transformación no se le detendrá.

"Si el 1 de julio del 2018 la transformación no hubiera triunfado, te pregunto ¿los corruptos que nos gobernaron se hubieran cansado de robar o seguirían fregando como si no tuvieran llenadera?

La fiscalía seguiría coludida con el crimen; no olvidemos que quien estaba al frente, hoy es prófugo de la justicia (y que no se pudo amparar por los delitos que cometió) y más de 100 carpetas seguirían "inexplicablemente" escondidas garantizándoles impunidad a muchos presuntos delincuentes. Era "vox populi" que los gobernantes pactaban con la delincuencia organizada ¿o no?

¡Con la Cuarta Transformación se acabaron los pactos con grupos delincuenciales!

¡Por fortuna el pueblo se cansó de tanta transa!

Ah, pero los que les aplaudían a los corruptos que se fueron ahora cierran los ojos para atreverse a decir que las cosas no han cambiado.

Para el pueblo, para quienes lograron este gran triunfo hace dos años, el lunes 6 de julio daré un adelanto del informe que rendiré a finales de año.

Les doy una muestra pequeñita de lo que nunca hubiera sucedido si el triunfo del pueblo no llegaba ese 1 de julio del 2018.

"Un puente a la entrada del municipio de Texcatepec, municipio con grandes rezagos, cuyo acceso principal era de terracería con un puente derrumbado por años; la rehabilitación de una escuelita en una localidad de Zacualpilla en Zacualpan; y el reconocimiento inédito, como nunca, a las mujeres en puestos que su tenaz lucha reclamaba y solo ahora en la Cuarta Transformación fueron posibles: la primera mujer como Presidenta del Tribunal de Justicia, la primera mujer como procuradora de justicia en la Fiscalía General del Estado, la primera mujer como primera auditora general en el Órgano de Fiscalización de Veracruz y la primera mujer como Fiscal Anticorrupción.

Estamos en una gran transformación, no nos vamos a detener".