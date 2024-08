Abrirán capacitación a transportistas en Misantla para obtener su licencia tipo A

La coalición de transportistas de la Cuarta Región de Misantla, encabezada por Sergio Antonio Foglia Méndez, ha anunciado un curso de capacitación dirigido a transportistas y público en general, con el objetivo de facilitar el acceso a la licencia tipo A y reducir los gastos asociados con desplazarse a otras ciudades para obtenerla.

En entrevista, Foglia Méndez, líder de la coalición, explicó la importancia de esta iniciativa: "Queremos que los transportistas y cualquier persona que desee obtener su licencia tipo A puedan hacerlo sin tener que trasladarse hasta Martínez de la Torre o más lejos, sabemos que esos desplazamientos implican gastos adicionales y, en muchos casos, pérdidas de tiempo valioso. Por eso, hemos trabajado para traer estos cursos directamente a Misantla".

El curso se llevará a cabo en las instalaciones del auditorio de la Asociación Ganadera Local de Misantla, un espacio accesible y bien conocido por la comunidad, el evento está programado para este jueves 29 del mes y año en curso.

Para la nueva licencia los requisitos son; INE, Comprobante de domicilio, CURP, una fotografía tamaño infantil color de fondo blanco, pago de derecho a curso, 2 folders color beig; y para el canje se debe traer INE, Comprobante de domicilio, CURP, una fotografía tamaño infantil color de fondo blanco, pago de derecho a curso, licencia a canjear, 2 folders color beis; todos los documentos con dos copias, aclaramos que los pagos se hacen en la oficina de hacienda.

El curso estará abierto no solo a los transportistas de Misantla, sino también a los de municipios cercanos como Tenochtitlán, Colipa, y Juchique, "hemos visto un gran interés, no solo de transportistas, sino también de personas particulares que, aunque no se dediquen al transporte, quieren obtener su licencia tipo A, este curso es inclusivo y está diseñado para que cualquiera pueda inscribirse y capacitarse", agregó Foglia Méndez.

La organización de este curso ha sido meticulosa, Crisanta González Ochoa, secretaria de la coalición, ha sido clave en la logística y promoción del evento, Foglia Méndez destacó su esfuerzo: "Ella ha estado trabajando incansablemente para que todo salga bien, y su dedicación ha sido fundamental para que este curso tenga el impacto que buscamos".

El líder de la coalición también mencionó que los cursos en Martínez de la Torre se realizan cada 15 días, generalmente los fines de semana, lo que complica la asistencia para muchos transportistas.

"Sabemos que trasladarse hasta Martínez no solo significa un gasto adicional, sino que también implica perder días de trabajo, queremos que nuestros compañeros transportistas puedan capacitarse sin que eso afecte su economía o su tiempo laboral", señaló.

Finalmente, Foglia Méndez extendió una invitación abierta a todos los interesados: "Este curso no es exclusivo para transportistas, cualquier persona que necesite la licencia tipo A y cumpla con los requisitos es bienvenida, queremos que esta oportunidad sea aprovechada por todos en nuestra región".

El curso, que promete ser un recurso valioso para muchos en Misantla y sus alrededores, se espera que tenga una gran convocatoria, ayudando a reducir costos y facilitando el proceso para todos los participantes.