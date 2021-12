Reunidos frente al Palacio Municipal, los inconformes aseguraron que durante una sesión de cabildo, siete de los 11 ediles no otorgaron sus firmas para autorizar la escrituración.

Noticia Relacionada Échales una pata; anuncian croquetón en Misantla

Uno de los vecinos aseguró que los predios ya cuentan con cédula catastral, pagan el Predial y los habitan desde hace 14 años, por lo que lamentó que no hayan votado a favor de la legalización de esas propiedades.

"La síndica se ha portado bien y ha dado un buen servicio. La cuestión no es ella, sino los regidores; yo no sé si hay alguna molestia, si no les vayan a dar aguinaldo o quieren sacar su aguinaldo de nosotros, de que nos quieran cobrar el predio; No sabemos, pero no han querido dar la cara".

Insistieron en que la síndico, Cecilia Ramírez, es la única que los ha atendido, y lamentaron que por falta de firmas a varias personas les retienen sus documentos, lo que perjudica en el proceso de regularización.

Ante esta situación, los afectados amagaron con ir personalmente a las casas de los regidores, ya que nunca los localizan en sus oficinas dentro del ayuntamiento.