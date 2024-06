Cuitláhuac García niega haber creado empresas fantasma como lo hizo Javier Duarte

El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que “es falso” el reportaje publicado por Animal Político en el que se le relaciona con la creación de empresas fantasmas para desviar recursos públicos.

“Falso, falso, falso, falso, pero no puedo contestar ahora (…), no me ofendan”, aseguró el mandatario en breve entrevista tras emitir su voto en la Telesecundaria Nicolás Bravo de Xalapa.

Cabe señalar que el lunes pasado Animal Político publicó que entre 2020 y 2023 la administración de Cuitláhuac García Jiménez usó a beneficiarios de programas sociales para crear una red de empresas fantasma y desviar al menos 439 millones de pesos.

Dicho medio expuso que el gobierno del morenista copió el mismo mecanismo que empleaba el exgobernador, Javier Duarte, para desviar recursos y que lo llevó a la cárcel.

La información señala que personas marginadas fueron enlistadas como empresarios, aunque en realidad se trata de beneficiarios de diferentes programas sociales.

Animal Político asegura que los beneficiarios de las ayudas sociales fueron engañados para firmar los papeles necesarios para gestionar contratos que consistían en mejorar la infraestructura sanitaria en escuelas, construir “aulas didácticas” o pavimentar calles.

Las dependencias señaladas de tales irregularidades son la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), el Instituto de Espacios Educativos, el DIF estatal, la Secretaría de Salud y la Administración del Sistema Portuario Nacional.

TODO TRANQUILO

En otro tema, García Jiménez aseguró que la jornada electoral de este domingo se desarrolló en calma en la entidad, con una alta participación ciudadana.

“Es una elección muy copiosa, de mucha participación ciudadana, lo cual nos da mucho gusto y segundo felicitar a todos los que están participando, que están haciendo una elección democrática ejemplar. Decirles que el INE va a informar y el OPLE ya lo restante.

“En temas de seguridad todo tranquilo y los convoco de una vez el lunes vamos a dar conferencia de prensa y ahí ya damos todo lo que quieran preguntar”, mencionó antes de retirarse el lugar.