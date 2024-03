Cuitláhuac García está llevando a Veracruz a niveles "catastróficos", acusa abogado

Mientras que Cuitláhuac García Jiménez siente que es juez, fiscal, procurador y consejero del INE, lo que se observa es un gobierno que lejos de hacer todo con el pueblo, en realidad no escucha a nadie y está llevando a Veracruz a niveles "catastróficos".

"Tenemos a un gobernador que siente que es juez, que es fiscal, qué es procurador, que incluso hasta consejero del INE, y lamentablemente no es la persona facultada para emitir ni siquiera para emitir una opinión en el tema de los procesos en Fiscalía", indicó el abogado Mario Arturo Méndez, presidente de la asociación civil Proyecta de tu Mano.

El abogado destacó que no es malo ser ignorante, pues no se puede saber de todas las áreas, pero es lamentable que no se escuche al pueblo.

Méndez destacó que como abogado, da tristeza que las instituciones estén entorpecidas por órdenes o dogmas que les marcan desde que funcionarios toman el cargo.

Agregó que más allá de ser autónomos o tener libertad de jurisdicción, se ven títeres que replican una conducta que solo afecta a la sociedad más vulnerable, pues hay quienes han demostrado no estar en el lugar donde ocurrió un delito y eso hace pensar que hay personas dando órdenes.

Señaló que mucha gente sabe de las injusticias que se han dado y ven hoy una torre imposible de derrumbar y aunque se demuestra que los jueces no tienen la razón, una persona queda vinculada a un juicio y se echa a perder la vida de una persona y su familia.

Consideró que es necesario que hoy que hay un proceso electoral, la gente razone su voto y medite en lo que ha pasado en estos casi seis años y si cree que se equivocó, tiene la oportunidad de reivindicar el rumbo del estado y del país.

Apuntó que si bien no está involucrado con algún partido político, como líder social y ser pensante no ve buenos resultados en quienes hoy están en el poder.

Dijo que es lamentablemente que el gobernador Cuitláhuac García no escuché al pueblo, pues eso es aún más lamentablemente que la ignorancia, y él no sabe nada de derecho.

Como abogado dijo que se ve con tristeza que las instituciones de servicio estén entorpecidas por órdenes que reciben desde el inicio de la administración, pues desde la Fiscalía de Veracruz varias personas son vinculadas a proceso para sumar a las estadísticas, y no para hacer la respectiva investigación.