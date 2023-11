Cuitláhuac García: "El accidente con explosivos en Catemaco fue sin los permisos adecuados"

Los involucrados en el accidente con explosivos que dejó dos personas lesionadas en el municipio de Catemaco realizaron este acto sin los permisos adecuados.

Así lo expresó en conferencia de prensa el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien lamentó las consecuencias del hecho ocurrido el pasado 28 de noviembre.

El incidente se registró durante una peregrinación que creyentes de la Santa Muerte realizaban en calles de la colonia Villa Flores en Catemaco, lo que provocó que incluso uno de los lesionados perdiera ambas piernas.

Al respecto, Cuitláhuac García aseguró que se le brindó atención médica gratuita a las personas lesionadas. Aunque insistió en que dichas celebraciones se deben realizar con los permisos correspondientes.

Principalmente ante la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, en las que las familias acostumbran a utilizar juegos pirotécnicos.

"Insistir a la gente que cuando intente hacer esta celebración, recordarles que hay permisos que se deben tramitar y no podrán hacerlo si no tienen esos permisos", dijo.

"No solamente ante la SEDENA, Protección Civil Municipal tiene también atribuciones para otorgar si se realiza un evento así o no; que no lo hagan sin estas previsiones porque pues ya ven lo que puede pasar", agregó.