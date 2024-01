Cuitláhuac al OPLE: video con Rocío Nahle no fue propaganda electoral

Luego de que el OPLE le ordenó bajar un video de sus redes sociales en el que aparece con Rocío Nahle en Casa Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que responderá al organismo pues, en su opinión, no está violentando el proceso electoral.

Al respecto, el mandatario justificó que el video se subió fuera del proceso electoral y él invitó a la virtual candidata de Morena a la gubernatura en su calidad de senadora por Veracruz sin hacer alusiones a partidos.

"Yo sostengo que no era periodo electoral, que es una senadora veracruzana, o quieren ignorar pero es senadora veracruzana; tiene representación popular, ganó con un millón 800 mil votos, no invité a cualquier persona.

"Fuera totalmente de la cuestión electoral y sin mencionar ni partidos ni candidaturas ni nada de eso la felicité por una razón y está en el video, construyó el principal proyecto energético en Latinoamérica, no hay otro que se le parezca en el mundo.

"Pero estamos siendo humildes, no hay otro proyecto de esa dimensión y lo sacó una senadora veracruzana, mujer e ingeniera", declaró.

RESPUESTA AL OPLE

García Jiménez añadió que no se debe de faltar a la verdad con este tema, asegurando que legalmente no había materia para que el OPLE diera dicha determinación en su contra.

Además, dijo que el video ya no se encuentra en sus redes sociales, aunque en caso de ser necesario instruirá a sus colaboradores para que lo eliminen.

"Legalmente le voy a preguntar al OPLE cuál video, porque cuando sesionaste y tomaste esa determinación omitiste verificar si existía o no, eso es lo que legalmente vamos a hacer, además son redes sociales.

"Ya que me lo están preguntando voy a pasar el video mañana para volver a preguntar, es este el video", adelantó.

García Jiménez aseguró que si él se refiere a Rocío Nahle es debido a que los medios de comunicación lo preguntan en sus conferencias.

"Si ustedes me preguntan y luego me piden conteste bueno, tengo que dar la respuesta, cuál es el enojo, por qué me dicen que la estoy promocionando si ustedes me preguntan y luego me piden que conteste, tengo que dar la respuesta.

"Ya si ustedes dicen que por contestarle a ustedes la estoy promocionando entonces para qué me preguntan. Entonces lo mejor es decir si se refieren a este video y entonces explicaré las cuestiones de fondo porque unas son las formas", añadió.