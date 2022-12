"Cuerpos de bomberos de Veracruz deberían ser absorbidos por ayuntamientos"

Othón Hernández Candanedo, diputado local por el distrito de Misantla dio a conocer que solo 7 de los 30 cuerpos de bomberos que operan en el estado de Veracruz reciben apoyo de los ayuntamientos o de algún otro ente público o privado.

En entrevista con el legislador de Misantla dio a conocer que todos los cuerpos de Bomberos estatales tendrán el respaldo de su persona para que cuenten con su reglamento que plasme los mandatos legales de su Ley que entró en vigor en 2018.

En este tenor el legislador desde la legislatura local del estado de Veracruz dio a conocer que a la fecha no se cuenta con un reglamento oficial para que puedan operar los vulcanos veracruzanos, agregando que se les debe de proporcionar suficientes y excelentes herramientas para su buen desempeño y seguridad de ellos.

"Esta problemática es algo que no se ha resuelto, desde mi persona te puedo decir que se debe de obtener un apoyo total por parte de los ayuntamientos en donde brindan este servicio, la realidad es que aún falta legislar para dotar de mayores y mejores herramientas a las agrupaciones bomberiles, pero el primer paso es pedir y publicar el reglamento cuestión que en diversas ocasiones se ha solicitado por parte de los cuerpos de bomberos de esta entidad".

Antes esto dijo que ya es tiempo que se de este pronunciamiento a favor de los bomberos de la entidad pues la ley está en vigor.

"Ya pasaron 4 años desde que entró en vigor la ley y las autoridades competentes no han atendido el tema o por lo menos no existe un reglamento publicado oficialmente, algunos veracruzanos no lo saben pero es necesario que lo tengan en claro, estas agrupaciones trabajan de la mano de la Secretaría de Protección Civil y forman parte del sistema estatal de Protección Civil y reducción de riesgo de desastre".

"Estamos hablando de 30 cuerpos de bomberos que atienden a los 212 municipios, prestando sus servicio más menos a más de 8 millones de veracruzanas y veracruzanos, y de estos 30 solo 7 corresponden a los ayuntamientos los demás son patronatos".

Fue el 20 de agosto del 2018, que se publicará en la Gaceta Oficial del Estado la citada ley que establece las bases para la creación, organización y funcionamiento de los Cuerpos de Bomberos, define sus tareas, establece las reglas para el equipamiento de los patronatos y/o asociaciones civiles de bomberos y señala cómo se integrará su patrimonio y presupuesto.

Sin embargo a cuatro años no se ha emitido el reglamento bajo el que se puedan regir los Ayuntamientos para destinar las partidas presupuestales a los cuerpos de bomberos de Veracruz.