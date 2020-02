Cubre SIOP en abonos deuda con materialistas de Poza Rica

Con atrasos y en abonos la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) paga la deuda que tiene con trabajadores de la zona norte de Veracruz, indicó el presidente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) materialistas, Óscar Chávez Hernández.

El último pago que SIOP hizo fue en diciembre del 2019, y desde entonces el adeudo solo está cubierto al 60 por ciento y rebasaba los 300 mil pesos, generados por el abastecimiento de material pétreo a las constructoras que rehabilitan carreteras y calles.

La falta de pagos perjudica a un promedio de 70 trabajadores, la mayoría conductores de camiones de volteo, principalmente de las ciudades de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla.

En Poza Rica, SIOP reconstruye la carretera Poza Rica-Coatzintla, la avenida Parque Las Américas, Pozo 13, Palmas y la ampliación de carriles hacia el municipio de Cazones de Herrera.

Mientras que en Papantla la Secretaría reconstruye el acceso carretero que enlaza a más de 20 comunidades de Adolfo Ruiz Cortines, antes El Aguacate, hasta La Grandeza, casi con límites a Poza Rica.

"Han estado muy lentos los pagos, nos han estado pidiendo trabajo pero no nos han estado pagando. Tenemos una preocupación porque lo que se esperaba de tener un año trabajando no ha sido lo que habíamos pensado. Estamos a cuentagotas; hay obras pero muchas no se están cumpliendo", refirió el líder de materialistas.