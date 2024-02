Cruz Roja de Álamo atraviesa crisis; sin servicio nocturno por inseguridad y falta de personal

Ante el ambiente de inseguridad en la zona norte de Veracruz y el poco número de trabajadores voluntarios se han limitado los servicios de la Cruz Roja en el municipio de Álamo, confirmó Luis Guillermo Martínez Sarmiento. Presidente del Consejo Directivo la institución.

Mencionó que la institución realiza la atención a emergencias solamente en horario matutino y vespertino.

En la noche no se prestan para el auxilio en las situaciones de emergencia que han aumentado en los últimos meses, debido al riesgo que representa para paramédicos y personal.

"El tema de la seguridad o de la inseguridad a nivel general pues ha cambiado mucho en un tiempo para acá también lo cual pues nos obliga a que no podemos tener con poco personal la cruz roja atendiendo durante la noche, es decir una persona que esté de guardia por qué porque sabemos que ahorita la situación se presta a que puedan acudir personas que pues no vayan a a una atención si no que fueran a otra situación como a robar entonces nosotros por eso estamos en esas dos vertientes limitados a la cuestión de abrir nada más 12 horas del día", expresó.

Exhortó a la ciudadanía que esté interesada en sumarse como voluntariado a que acudan a la delegación de la Cruz Roja para que puedan capacitarse y sumarse al equipo para la atención a emergencias.