"Cruces ferroviarios en pésimas condiciones", exponen ciudadanos en Río Blanco

Autoridades locales analizan proyecto para mejorar cruces ferroviarios





Debido a que la Concesionaria Ferrosur del Grupo México, impide que se reparen y mejoren las condiciones de los cruceros ferroviarios a causa de sus lineamientos y reglamentaciones, el ayuntamiento de Río Blanco confía que en breve se pongan en buena funcionalidad en beneficio de miles de habitantes ríoblanquenses y de la región de las Altas Montañas.

El presidente municipal Ricardo Pérez García afirmó que es un tema muy sensible, ya que se afecta a toda la zona de la Colonia Modelo, -localidad más grande del municipio-, en dónde habítan más de 10 mil ciudadanos y la cual limita con los municipios de Orizaba y Huiloapan de Cuauhtémoc.

"Lo cierto es que existen muchas trabas en los lineamientos, que impiden que haya o exista una rehabilitación a los cruceros, nosotros contemplamos una rehabilitación en todos los cruces del ferrocarril pero nos topamos con qué se debe de pedir un permiso, previo debe haber una validación, dilatan mucho tiempo, además de que deben de ser autorizados por el Grupo México y esperar respuestas".

Enfatizó que, aunque pretenden atender la problemática, se ven atados de manos, al ser un tema Federal.

"Al final nosotros lo queremos atender pero es un tema Federal y eso nos ata de manos. No lo hacen ellos y tampoco permiten que lo hagamos nosotros", señaló.

En cuanto al tema del proyecto ejecutivo del Paso a Desnivel o Puente Superior que se tiene contemplado para esta importante Colonia, el edil ríoblanquense, informó que actualmente se analiza si el proyecto seria viable y ejecutable.

"El ayuntamiento se ha comprometido en hacer un proyecto ejecutivo, pero un proyecto que sea viable, no vamos a ocupar un recurso de más de un millón y medio de pesos para que nos entreguen una carpeta y esa carpeta no la logremos aterrizar en acciones. Se habla de un costo aproximado de 60 millones de pesos, para la construcción de este puente a desnivel, por lo que este proyecto requiere de la intervención del Gobierno Federal, Estatal y obviamente Municipal".

Dejo en claro que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del Gobierno de Veracruz, es la encargada de gestionar esta acción con el respaldo de Ferrosur, pero si se requiere primeramente un estudio de viabilidad.

"Estamos esperando una reunión para ir con ellos a visitar la zona y se analice si existe la mecánica de suelo y si es viable principalmente. Se tiene que valorar en dónde se podría hacer y si es viable, pero si es necesario porque de ahí parte si se puede hacer o no. Hace apenas unos días yo estuve en una reunión con ellos para poder visitar las calles y conocer si verdaderamente se puede hacer, porque no sólo es decir, acá lo hacemos. Algo en que yo coincido con ellos es que se determine si realmente es viable o no, y si no es viable pues hay que buscar las estrategias para poder liberar esa zona que se ve afectada por los trenes cargueros".

Por último reitero que, se esforzarán para que este proyecto sea ejecutable y no únicamente quedé el proyecto en el abandono porque las calles no den las dimensiones., "Por eso es importante que se realice por expertos en la materia".