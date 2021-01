Critican a la PMA por cierre del Relleno Sanitario de las Altas Montañas

La Procuraduría Estatal del Medio Ambiente se contradice al frenar el depósito de residuos sólidos urbanos al Relleno Sanitario de las Altas Montañas y permitirlo en un espacio que no está autorizado como tal en el municipio de Cuitláhuac, así lo expresó el presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas, Graciano Illescas Téllez.

Así mismo dijo que a dos días de la clausura de este relleno, esto está generando conflictos económicos para los ayuntamientos toda vez que algunos han decidido parar actividades de recolección de basura, generando que toneladas de residuos estén detenidas principalmente en los municipios de Mendoza e Ixhuatlancillo.

En conferencia de prensa, destacó que de acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente, la SEDEMA informó al ORFIS que únicamente 12 municipios cuentan con autorización de impacto ambiental, entre los que se encuentran: Acayucan, Boca del Río, Poza Rica, Tuxpan, Xalapa, Huayacocotla, Uzulama, Martínez de la Torre, Pánuco, San Andrés Tuxtla y Tampico Alto y Nogales.

Sin embargo no aparece el tiradero de Cuitláhuac el cual no puede ser considerado como relleno sanitario porque no cumple con la norma ambiental y ahora es este mismo lugar el que está haciendo determinado por la PMA para el depósito final de los residuos sólidos urbanos.

Illescas Téllez, subrayó que esto generará que en los ayuntamientos en donde no haya la posibilidad económica de recolección de basura por los gastos que implica su traslado, muchos de estos residuos no permanecerán en casa y se estarían generando tiraderos clandestinos lo que representa un riesgo para el medio ambiente y la salud.

"Ahorita estamos en el segundo día de la clausura del Relleno, y ya son mil toneladas que se están quedando ya en las casas, ya lo dijo Ixhuatlancillo, ya le aviso a sus ciudadanos que no saquen la basura porque se van a atrasar en el servicio y bueno como quedarse con la basura en casa y si no están en casa en donde se están yendo a parar".

De igual forma la economía hacia esta recta final de los ayuntamientos se verá mermada, por lo que de cara a las próximas contiendas electorales como ambientalistas estarán solicitando a quienes aspiren a un cargo de elección popular tomen en consideración este tema tan importante, como son los Rellenos Sanitarios.

Por lo que pidió a las autoridades de la Procuraduría del medio ambiente a reconsiderar su determinación y brindar la posibilidad de que los ciudadanos sigan accediendo a un medio ambiente sano y a la salud.

"Si el relleno sanitario de Nogales tiene una deficiencia técnica o de algún tipo es correcto de alguna forma imponer una sanción a la empresa o al relleno sanitario como tal, pero no arriesgar el derecho constitucional de los veracruzanos a un medio ambiente sano y de salud".