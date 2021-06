Creatividad, herramienta de pueblos mágicos ante falta de recursos

Rojí López destacó que hoy la visión que tiene el presidente de la República es otra y, de alguna manera, cada uno de los pueblos mágicos debe explotar con creatividad el desarrollo de sus destinos y se tiene que ver cómo lograr el desarrollo turístico de sus municipios.

Indicó que el tema de los recursos queda en mano de los diputados federales, pero ahí el tema es otro y no queda más que apostar a la creatividad para que los pueblos mágicos se sigan luciendo, porque de los legisladores "no se espera nada".

Consideró que no es por el hecho de no tener recursos que no tenga éxito un Pueblo Mágico, pues Orizaba tiene muchos años que no recibe dinero, desde el 20018, pero los proyectos que se han emprendido ayudan a detonarla actividad turística.

