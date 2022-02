El mayor problema, sin embargo, es que al no haber el fluido eléctrico, el refrigerador no funciona, por lo que no se pueden tener vacunas, ya que éstas requieren forzosamente de ser guardadas a cierta temperatura, por lo que los esquemas de vacunación de los niños se están atrasando y desfasando.

La notificación por el consumo de la clínica fue hecha el pasado 28 de diciembre de 2021, en donde se informó que el 19 de ese mismo mes el personal de CFE distribución llevó a cabo una revisión al sistema de medición e instalación eléctrica, en donde se encontró que había conexiones (diablitos) que alteraban e impedían el funcionamiento normal del equipo de medición.

Noticia Relacionada Bancarrota

De acuerdo con la empresa, se procedió a hacer las estimaciones por el consumo de energía eléctrica no facturada del 15 de diciembre de 2019 al 19 de diciembre del 2021, la cual se calculó con base en una lectura anterior.

Con base en esas estimaciones se determinó que el total a pagar es de 80 mil 381 pesos, incluyendo el 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado.