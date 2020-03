El titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz, Guillermo Fernández Sánchez, señaló que el coronavirus COVID-19 no impactará en la entrega de programas sociales, luego de que ya no se necesitan reuniones multitudinarias pues la entrega se hace de manera personal.

"Hasta ahorita no, nuestros programas sociales están en el sentido de que nosotros andamos caminando nuestros territorios buscando a las personas que cumplan con los requisitos y con las reglas de operación, y una vez que los identificamos hay un trabajo de gabinete, de oficina, y que no requiere de reuniones multitudinarias, son reuniones muy específicas".

Manifestó que todas las secretarías tienen la instrucción específica del gobernador de que no paren las actividades que sean esenciales.

"No vamos a parar actividades, vamos a eliminar algunas que no son esenciales como foros, eventos masivos, que sí son importantes pero no esenciales para el trabajo que realizan las secretarías".

Cuestionado sobre si incrementará la pobreza en Veracruz por el desempleo ante la pandemia, el funcionario consideró que no, puesto que se tiene un periodo de alertamiento de 12 semanas únicamente.

"La Sedesol no está pensando parar actividades, seguiremos haciendo nuestro trabajo y posiblemente los comercios, cines y lugares que aglomeran mucha gente tengan que detener sus actividades".

Sobre si podría incrementar la pobreza al venir abajo los empleos por la pandemia, el funcionario estatal señaló que la reducción de actividades públicas y privadas serán en sentido de darles las facilidades, primeramente, a los adultos mayores para que puedan descansar y pueden tomar vacaciones anticipadas.

"Los alumnos, los maestros y las escuelas van a tener que parar actividades pero no irse de vacaciones, simplemente es hacer sus actividades desde sus domicilios; no estamos pensando en hacer un paro de actividades ni comerciales ni productivas, buscando el menor efecto para que no tenga las repercusiones en los veracruzanos".

Recordó que de acuerdo a las estadísticas de Coneval, en Veracruz al menos el 62 por ciento de los ocho millones y medio de habitantes tienen algún tipo de pobreza, lo que equivale a más de cinco millones, mientras que en pobreza extrema existe un millón 400 mil a lo largo y ancho de la entidad.

Guillermo Fernández presidió la firma del convenio de coordinación para Impulsar la Gobernanza Metropolitana, Planear, Regular y Promover el Ordenamiento Territorial, el Desarrollo Urbano y Regional de la Zona Metropolitana (Sedatu-Sedesol y Municipios), en donde estuvieron presentes alcaldes de la región centro y de las altas montañas.