Corina Villegas Guarneros:'Esta es la tercera vez que busca la reelección'

La candidata de la coalición "Sigamos haciendo historia" a la diputación federal para el distrito 15, Corina Villegas Guarneros, señaló que al ser esta la tercera vez que busca la reelección, lo que ofrece a la gente es su experiencia y resultados, pero sobre todo, compromiso y honestidad.

Descartó que la omisión de las autoridades estatales al responder a las manifestaciones ciudadanas en la región serrana de Zongolica o Ixtaczoquitlán afecte a quienes hoy buscan el voto por esa coalición, pues al menos en su caso ha sido cerca a la gente.

"Bueno, yo como se los he dicho, siempre he sido una ciudadana cercana a los, a los ciudadanos, he estado al pendiente de lo que de lo que pasa aquí, en mi municipio de Río Blanco.

Yo soy río blanquease, nací en Orizaba, pero la mayor parte de mi vida la he vivido en Río Blanco, me siento parte de las situaciones que ellos viven y siempre estoy de puertas abiertas para poder ayudarles y crear los vínculos y los puentes de comunicación con quienes hoy gobiernan nuestro municipio", sostuvo.

Ante la inconformidad expresada por pobladores de Mixtla de Altamirano porque la diputada Itzel Domínguez anda en eventos partidistas en vez de atender los problemas de la población, indicó que ese municipio era el tercero más pobre a nivel nacional, pero desde que está Morena ha cambiado la vida de la gente y todos lo pueden constatar y ver cómo hay un antes y un después, pero recibieron un país muy empobrecido y poco a poco se va atendiendo.