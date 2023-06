Controla Pemex nueva fuga de etano en Agua Dulce

Durante la mañana de este martes, se detectó una fuga en un ducto de Pemex, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y al personal de la empresa que hasta la tarde trabajaban para reparar la línea.

La ex paraestatal petrolera no informó de manera oficial lo que ocurrió, sin embargo, trascendió que la fuga ocurrió en la línea de traslado considerada como ´aérea´, es decir, no se está bajo tierra y se ubica cercana al ejido Miguel Alemán, perteneciente al municipio de Agua Dulce.

Se logró determinar que el material fugado era etano, por lo que fue personal del área de ductos sector Cárdenas, quien laboró en el lugar para controlar la fuga y reparar el tubo.

A pesar del riesgo que existía por el material derramado, no fue necesario evacuar a los habitantes del ejido, al considerar que no era peligroso al tenerse controlado la zona de la fuga.

Cabe destacar, que esta no es la primera fuga que ocurre cerca de esta comunidad, el pasado 22 de noviembre de 2022, se registró una explosión que dejó 19 personas con quemaduras; la más reciente, fue la del pasado sábado, en un ducto de 18 pulgadas que transportaba gas, sin que dejara lesionados.