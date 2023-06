Rebelión estudiantil en Orizaba: contradicen versión oficial de toma de la EBVO

Alumnos de la Escuela de Bachilleres Vespertina de Orizaba (EBVO) contradijeron el señalamiento del secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, en torno a que los maestros que llevan a cabo la toma de las instalaciones en demanda de la destitución de la directora, Nicte Ha Peralta Deceano, no pertenecen a la institución, ya que aseguran los conocen y son del plantel.

"Están equivocados, yo creo que no han investigado bien las cosas. Se ve realmente porque llevan más de dos semanas así, alumnos, maestros y padres de familia, y no hay ninguna respuesta a favor del secretario de Educación, pero sí, los que están ahí son maestros de la escuela, se lo puedo confirmar yo que soy alumno y todos los maestros que están ahí los conozco", sostuvo uno de los jóvenes.

Agregó que los señalamientos que hacen los docentes sobre la directora también son ciertos, pues por hay malos tratos para todos y no se sabe en qué se aplica el dinero.

Destacó que los sanitarios se encuentran en un estado deplorable, no hay ni agua, pero no le importa que estén sucios o rotos, en los salones no hay ventanas y cuando llueve se mete el agua, agua nunca hay.

Remarcó que también hay acoso no sólo en contra de los maestros, sino de los alumnos por parte de la prefecta Sonia Pérez García.

Irregularidades

Otra estudiante explicó la directora llega todos los días a las 17:00 horas, entonces antes no hay nadie que atienda a los padres y alumnos y ya se han quejado varios, pero no hacen caso.

"A mí me tocó ser acosada por la directora y la prefecta. Fue porque hubo una situación donde a mí me relacionada con un profesor, cuando yo no tenía nada que ver con ese profesor me quiso involucrar y que yo firmara un documento en donde según yo quería andar con ese profesor", explicó.

La joven comentó que a partir de ahí la comenzó a seguir la prefecta y el intendente, incluso hasta cuando iba al sanitario ahí estaba el intendente y en la cafetería la seguía la prefecta.

Otro alumno señaló que incluso quisieron conformar un comité estudiantil, pero cuando presentaron la propuesta a la directora la rechazó y les dijo que la DGB decía que estaba prohibido hacer comités estudiantiles, "pero fue muy déspota".

Los jóvenes puntualizaron que ellos no son enviados por los maestros, hay otros profesores que pertenecen al mismo sindicato que la maestra Nicte Ha Peralta Deceano que los señalan de hacer lo que les dicen los profesores que realizan la protesta, lo cual desmienten totalmente.

Cabe mencionar que los alumnos de la EBVO fueron entrevistados previo a una marcha que realizaron por calles de la ciudad para demandar la destitución de la directora y la prefecta.